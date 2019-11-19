Son dakika haberleri! Çalışma Bakanı da orada! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'nin damga vurduğu toplantı! İşte ilk fotoğraflar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe komisyonu görüşülüyor.

Komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir sunum yaptı.

Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de bulundu.

CHP'li Gürer, Bakan Selçuk'un sunumunda emekçilerin sorunlarına değinmediğini aktardı.

Gürer, şunları söyledi:

"Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe komisyon sunumunda Bakanın emekçilerin sorunlara yönelik bir açıklaması olmadı.

Mevcut sorunlara çözüme yönelik bir görüş iletmedi.

Taşeron, EYT, engelli, işsiz, kadın ve diğer sorunları tek tek anlatacağız."

ulusal.com.tr