Son dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık'ta deprem (11 Ekim 2019 Cuma AFAD son depremler)

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

Ayvacık açıklarında saat 03:29'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

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