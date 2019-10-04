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Son dakika haberleri... Çanakkale Biga'da deprem (4 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... Çanakkale Biga'da deprem (4 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğimi ise 5 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale #biga
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