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Son dakika haberleri... Çanakkale'de deprem (26 Eylül 2019 AFAD son depremler)

Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri... Çanakkale'de deprem (26 Eylül 2019 AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 15:33'de Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 8 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale #deprem #son depremler
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