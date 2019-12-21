Son dakika haberleri... CHP, HDP ve İyi Parti Libya Mutabakatı'na karşı birleşti

Türkiye, Atlantik cephesinin Doğu Akdeniz'deki kıskacını kırmak için kararlı adımların sürdürüyor. Ankara Trablus hattındaki kritik ikinci anlaşma da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Libya ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını önceleyen iki anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, 5 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

İlk anlaşmanın güvence altına alınması için imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ise 21 Aralık'ta Meclis'ten geçirildi.

Ak Parti ve MHP evet, CHP, İyi Parti ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise oylamada ret oyu verdi. İktidar, anlaşmanın ülkeye katkılarını Meclis kürsüsünden anlatırken; ret oyu veren muhalefet milletvekilleri Türkiye'yi Libya'nın içişlerine karışmakla suçladı.

Söz konusu muhtıraya göre, Türkiye Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verecek. Talep edilmesi halinde Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi kurulacak.

Muhtıra, istihbarat değişimini, askeri tıp ve sağlık hizmetlerini ve ortak tatbikat yapmayı da içeriyor. Ayrıca iki ülkenin karşılıklı olarak kara, deniz ve hava araçları için üs tahsis edebilmesinin de önü açıldı.

Libya Bakanlar Kurulu'nda da onaylanan muhtıraya göre, taraflar arasında askeri gereçler hibe edilebilecek, satılabilecek ya da kiralanabilecek. Türkiye, Libya'ya misafir personel olarak savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu sivil birlikler de gönderilebilecek.

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