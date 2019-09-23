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Son dakika haberleri... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Abdullah Gül olacağına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı

Son dakika haberleri... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Abdullah Gül olacağına ilişkin iddiaları yanıtladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’e 2023’teki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözü verdiği iddialarıyla ilgili soruya Öztrak, “Kimseye verilmiş bir sözümüz yok” dedi.

IMF ile görüşme
“Bir kere gizli saklı görüşme yapmadık. Bilinen bir otelin lobisinde görüşme yaptık. Gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Sanki IMF’yi bu ülkeye biz davet etmedik, Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti. Uluslararası Para Fonu yetkilileri muhalefetle, iş dünyasıyla görüşürüz. Bizle yapılan görüşme de bu çerçevededir. Kimse buzağı aramasın.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #abdullah gül #faik öztrak
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