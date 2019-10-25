Son dakika haberleri... CHP'den Erdal Aksünger kararı

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı. CHP yönetimi, Aksünger'in bu sözlerinin ardından inceleme başlattı.

CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edilecek Aksünger için CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda uyarı cezası verileceği kulislerde konuşuluyor.

Ne olmuştu?

Sınır ötesinde PKK/PYD'nin kökü kazınırken CHP'li Erdal Aksünger'den skandal bir çıkış geldi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuk olduğu programda, Perinçek’in “PKK-PYD terör örgütü mü” sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." ifadelerini kullanmıştı.