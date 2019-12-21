Son dakika haberleri... CHP'li Sinan Aygün'ün iddiasına Bülent Kuşoğlu'dan yanıt

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Aygün, Bülent Kuşoğlu'nun abisinin Genelkurmay İstihbarat'ta görev yaptığı sırada FETÖ'den gözaltına alındığını ve yargılandığını iddia etti.

Latif Şişek'in sunduğu, Mehmet Metiner ve Cem Küçük'ün katıldığı programa telefonlar bağlanan Aygün, "Bülent Kuşoğlu'nun abisi nerde, ne işi yapıyor" diye sordu.

Bülent Kuşoğlu'nun abisinin Genelkurmay İstihbarat'ta görev yaptığını açıklayan Aygün, "FETÖ'den yakalandı, yargılandı ve şu anda da devam ediyor." dedi.

Aygün "görevde mi" sorusuna, "hayır atıldı davası da devam ediyor" yanıtı verdi.

KUŞOĞLU'NDAN YANIT

Aygün'ün Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyiyle ilgili 'FETÖ'den açığa alındı' sözlerine Kuşoğlu'ndan yanıt geldi.

Kuşoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Nedir bu bana yönelik kampanya? S.Aygün’le üç yıldır görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Aygün’le ilgili tek kelime konuşmadım. İddia ettiği gibi Genelkurmay’da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu. Allah’a şükür hiç bir pis işe beni bulaştıramazlar"

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