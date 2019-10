Meclis'te milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz" dedi. Erdoğan, "Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonu geldiğini söyledi​k" ifadelerini kullandı

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı.



Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin herbirini Rabbim muhafaza buyursun diyorum. Bu yıl İstiklal Harbimizin başlamasının 100. yıldönümü.



Dünyada böylesine derin yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş bağımsızlığı bahşedilmiş hedefleri olmayan toplumlarla karıştıranlar oluyor. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun bizi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. 15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir. Milli iradenin üstünlüğü yerine küçük bir azınlığın çıkarlarını korumayı amaçlayan tüm darbelerin ilk hedefinde hep bu Meclis olmuştur. Önce milletim memleketim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin uzun zaman zaman kesintili de olsa demokraside bugün geldiği yer hepimizin ortak zaferidir.



Bugün bölgemizde ve dünyada kalbiyle ve gözüyle bizi takip eden yüz milyonlarca insan bulunuyor.



SURİYE



Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız. Türkiye’den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur.



Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk.



Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye’deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır.



Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonu geldiğini söyledik."



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMASI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, yaptığı konuşmada "Bu yasama yılı içerisinde 23 Nisan 2020'de TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacağız. Böylesi anlamlı yıldönümünde bu çatı altında olmanın ayrı bir manası var. Milletvekillerimiz yoğun bir tempoyla zor şartlar altında çalışmaktadır. Milletimizin gözü buradadır. İçinde şiddetin onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem Türkiye'ye suikasttır. Sırtını şiddete dayayan her yapı millete mağlup olacaktır. Yegane ölçümüz dünya barışı ve adaleti temel almaktır. Türkiye bugün kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr