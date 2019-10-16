Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li Pence ile Pompeo kararı! Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı bir muhabirin sorusuna, Pence ve Pompeo ile görüşmeyeceğini yanıtı verdi. Erdoğan, gelenlerin karşıtlarıyla görüşeceğini açıkladı.

"BEN ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı bir muhabirin "Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım ki?" cevabını verdi.

Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar, karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri sonrası açıklama yaptı.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

ulusal.com.tr