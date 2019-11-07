Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili önemli açıklamalar ve UEFA'ya sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinden sonra kararını verdiğini açıkladığı ABD ziyareti ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim, ekibimle bu konuda değerlendirmede bulunduk, akşamki görüşmeden sonra gitme kararını verdik" dedi
GÜNDEM 07.11.2019, 10:17 07.11.2019, 10:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şunları söyledi:
"(Türkiye-Macaristan ilişkileri)
Yeni işbirliği adımlarını değerlendireceğiz. 10 anlaşma imzalanacak. Ekonomik ve ticari ilişkileri görüşceğiz.
(Barış Pınarı Harekatı)
Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.
(Türk sporcuların asker selamıyla sevincine soruşturma)
Açık söylüyorum sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.
Ayrımcı ve siyasi tavrı reddediyoruz.
ABD SEYAHATİ
Müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim, ekibimle bu konuda değerlendirmede bulunduk, akşamki görüşmeden sonra gitme kararını verdik."
ulusal.com.tr
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