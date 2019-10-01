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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Önümüzde 1,5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı var" dedi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. 

Önümüzde 1,5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı var.

Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. 

Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #istanbul depremi
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