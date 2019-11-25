Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir.

(Katar'daki Türk askeri üssü) Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir.

Tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı yalnız bırakmadık.

(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.

(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir.

(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."

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