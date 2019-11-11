Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na söylediği 'kaknem' nedir? Türk Dil Kurumu TDK'da kaknem ne anlama geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Kalkmış bir kaknem temel atmama töreni yapıyor" dedi.

TDK KAKNEM NEDİR NE ANLAMA GELİYOR

'Kaknem' kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) güncek Türkçe sözlükte iki sıfat yer alıyor.

Sıfatlardan ilki 'çirkin, huysuz'; ikincisi ise 'kuru, sıska' anlamında.

İlk sıfatın cümle içinde kullanımı da yer aldı. Örnek olarak Tarık Buğra'nın "Kız ne kadar kaknem veya malın gözü olursa olsun" sözü verildi.

Öte yandan Türk İşaret Dili Parmak Alfabesiyle Gösterilişi de ifade edildi.

ulusal.com.tr