Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname ile ilgili iddiasına dair "Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, şunları söyledi:



"2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim.



Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır.



(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.



Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.



(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil.



(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır.



KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI



Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine kuran bir siyasidir. Türkiye Cumhurbaşkanı buranın satılma gibi bir durumu olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmeli. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 25 yıl süreyle buraya kiralanmıştır. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz ne kazanır ona bakarız. Buradan ne işçi ne memur çıkarılmıştır. Acaba bu yalan bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kimse çıkarılmayacak çıkarılma olursa bana gelsinler demedi mi? Tüm belediyelerde işçiler kapıya konuluyor. Bunlarla ilgili Fox haber yapıyor mu? Emekçilerin yanında duruyor mu? Bu yayın politikasını Fox'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na yanıtı verdi ama aynı yerde tökezleyip duruyor.."



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