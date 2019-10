Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma yaptı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye’nin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde, yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten kıymetli olduğuna inanıyorum. Rabbimiz bize, her işimizi kendi aramızda istişare ile yürütmemiz gerektiğini emrediyor. Biz de, buna uygun şekilde, her fırsatta ve her düzeyde istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz." dedi.

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir.

Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekatının amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamaktır.

Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz.

Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? Ey Suudi Arabistan siz önce bunun hesabını verin. Siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız.

Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz.

Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekatının amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamaktır.

(AB'ye)Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız, işimiz kolay, kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar, neymiş ikinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş, biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik.

DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik.

Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor.

(AB) Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz.

Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok, sorun tamamen terör örgütleriyledir.

Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta ABD, biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz, 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar.

(NATO) Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi, buna eyvallah edemeyiz, bunun da gereğini yapmaya mecburuz, kim olursa olsun.

Şu anda harekatımız tüm unsurlarımızın katılımıyla devam ediyor.

Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü.

Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz.

Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız.

Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz."

ulusal.com.tr