Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada ciddi bir hasarın ve can kaybının olmadığını belirtti. Oktay, "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil" dedi

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