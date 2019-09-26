TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
TÜBİTAK: Üzüntüyle şahitlik ediyoruz
MHP o toplantıyı erteledi
MHP o toplantıyı erteledi
Facebook çöktü!
Facebook çöktü!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
Türk Telekom hatları yine kesildi!
banner1119

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada ciddi bir hasarın ve can kaybının olmadığını belirtti. Oktay, "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil" dedi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Oktay, şunları söyledi:

"Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok.

Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.

Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil.

Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #Fuat Oktay #istanbul depremi
Önceki Haber
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan İstanbul depremi açıklaması
Sonraki Haber
Son dakika! İstanbul depremi sonrası Naci Görür: Şimdi risk daha da artmış olabilir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.