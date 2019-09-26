Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.
Oktay, şunları söyledi:
"Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok.
Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.
Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil.
Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler."
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada ciddi bir hasarın ve can kaybının olmadığını belirtti. Oktay, "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı.