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Son dakika haberleri... Darbeciler cephaneliği böyle yağmalamışlar

15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişimine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. FETÖ üyelerinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini yağmaladığı ana ilişkin görüntüler yayınlandı.

Son dakika haberleri... Darbeciler cephaneliği böyle yağmalamışlar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini yağmaladığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan yağmalama anları kamerlara yansıdı. 

Güvenlik kamerası kayıtlarında  darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor. 

Kapıyı kırmak için önce balyoz deneniyor. Girişim başarısız olunca bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesi devreye sokuluyor.

Uzun süren uğraşlar sonucu kapı açılıyor. Cephaneliğe giren grup mühimmat kutularını minibüse yüklüyor. Minibüsler gasp edilen mühimmatları helikoptere taşıyor.

İşte bu görüntüler dava dosyasına eklendi. 15 Temmuz gecesi Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanıyor. Dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #darbe #15 temmuz #KKK #fetö #Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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