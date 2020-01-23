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Son dakika haberleri... Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Eski CHP lideri Deniz Baykal yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM 23.01.2020, 20:28 23.01.2020, 20:34
Son dakika haberleri... Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Lideri Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı.

Odatv'nin haberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret ettiği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

#chp #Deniz Baykal
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