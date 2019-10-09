Son dakika haberleri... Denizli Bozkurt'ta deprem (9 Ekim 2019 son depremler)
Denizli Bozkurt'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.
GÜNDEM 09.10.2019, 19:29 09.10.2019, 19:33
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 19:22'de Denizli Bozkurt'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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