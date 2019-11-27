Son dakika haberleri! Deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Çarpıcı açıklamalar

Arnavutluk, Bosna Hersek ve Yunanistan'da yaşanan depremlerin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konusundaki açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Profesör Doktor Okan Tüysüz, "Deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, şunları söyledi:

"Bunların Türkiye ile alakası yok. Bunlar, birbirinden bağımsız iki ayrı depremdir Arnavutluk'ta olan 6.4 ve bugün Girit'te meydana gelen 6 ya da 6.1 büyüklüğündeki deprem, birbiriyle bağlantılı değildir. Arada aşağı yukarı 750 kilometre kadar bir mesafe söz konusudur ve farklı şekillerde, farklı nedenlerle, farklı faylarda meydana gelmişlerdir.

Bu depremlerin Türkiye'ye olan mesafesi de yine neredeyse bin kilometreye yakın bir mesafedir. Dolayısıyla bunların Türkiye'de herhangi bir depremi tetiklemesi ya da yeni bir deprem yaratması, söz konusu değildir. Ancak Türkiye, bir deprem ülkesidir. Bir deprem ülkesinin yapması gereken şey de depreme hazırlıklarını bir an önce tamamlamasıdır. Dolayısıyla bunlar Türkiye ile bağımlı olmayan ama Türkiye'nin ders alması gereken depremlerdir diyebiliriz."

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