ABD, askeri tatbikatlarında olası bir deprem sonrası oluşacak kargaşadan istifade ederek Türkiye’ye müdahale etme planları yapmaktadır. 24 Temmuz 2002’de Nevada Çölü’nde “Bin Yılın Meydan Okuması” ismini verdikleri tatbikatla bunu açıkça ortaya koydular

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, ABD, askeri tatbikatlarında olası bir deprem sonrası oluşacak kargaşadan istifade ederek Türkiye’ye müdahale etme planları yapmaktadır.



24 Temmuz 2002’de Nevada Çölü’nde “Bin Yılın Meydan Okuması” ismini verdikleri tatbikatla bunu açıkça ortaya koydular.



İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklamıştı.



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