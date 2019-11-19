Son dakika haberleri! Devlet Bahçeli'den af yasası ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ve şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

İnfaz yasasıyla ilgili liderlerin görüşeceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Bunlar basına yansıyan değerlendirmeler, biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

Türkiye'nin gündemini bazı öncelikler içerisinde ele almak lazım.

Bir taraftan Amerika, bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya yoğun bir kuşatma, toplumsal faaliyetin tırmandığı ortamda bir önceliğimizin olması lazım.

Bu sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı ve zamanı gelince bunların çözüme kavuşacağını inanmalıdır"

ulusal.com.tr