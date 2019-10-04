MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. CHP ve HDP arasındaki ilişkiye sert tepki gösteren Bahçeli, iki parti ilişkilerinin incelenmesi için komisyon kurduklarını açıkladı.

CHP liderinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi, HDP ile ilişkilerini incelemeye aldıklarını açıkladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert bir açıklama geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, CHP-HDP arasındaki ilişkiye dikkat çekti.



Bahçeli, iki parti ilişkilerinin incelenmesi için komisyon kurulması yönünde talimat verdiğini bildirdi.



Bahçeli, komisyonun Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’dan oluştuğunu ifade etti. Komisyonun CHP yönetiminin suç teşkil eden değerlendirmelerini analiz edeceği bildirildi.



“CHP'nin PKK'dan medet umması skandal ötesi bir sapmadır” diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na mahkeme yolunun açıldığını da belirtti.



Öte yandan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilirme yapıldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuya ilişkin açıklama yaptı. Akçay, Bahçeli’nin tüm çalışmaları takip ettiğini ancak istirahat halinde olduğunu bildirdi.





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