Habertürk gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Bahçeli hakkındaki iddiaya MHP kaynaklarından gelen ilk yanıtta Bahçeli'nin hastaneye rutin kontrol için gittiği ifade edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımızın bilinci açık, sağlık durumu son derece iyi, mükemmel durumdadır." dedi

Habertürk gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığını iddia etti.



MHP'DEN İLK YANIT



Bahçeli hakkındaki iddiaya MHP'den ilk yanıt geldi.



T24'ün haberine göre, MHP kaynakları, Bahçeli'nin hastaneye rutin kontrol için gittiğini belirtti.



"SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ, MÜKEMMEL DURUMDADIR"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımızın bilinci açık, sağlık durumu son derece iyi, mükemmel durumdadır." dedi.



DEVLET BAHÇELİ KİMDİR



"1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.



İlköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır.



Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.



Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Devlet Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.



21, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. 57. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.



5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan seçilmiştir."



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