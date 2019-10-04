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Son dakika haberleri! Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Semih Yalçın ve Erkan Akçay'dan açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddialara karşın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar.” dedi. MHP Grup Başkanvekili Akçay da Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri! Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Semih Yalçın ve Erkan Akçay'dan açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu konusunun sürekli gündeme getirilmesi MHP genel merkezinde de rahatsızlık yarattı. Türkiye'nin dört bir yanından, yurtdışından genel merkezi arayan vatandaşlar, Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Yurttaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi.

“DİNLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Bahçeli'yi yanız bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda Sözcü gazetesine şunları söyledi:

“Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak. Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz. Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım. Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar.”

ERKAN AKÇAY DA AÇIKLADI

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #semih yalçın #devlet bahçeli #son dakika haberleri
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