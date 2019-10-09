Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye hükümetine notayla bildirim yapıldığını söyledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi

GÜNDEM 09.10.2019, 18:29 09.10.2019, 18:33
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye hükümetine notayla bildirim yapıldığını söyledi

Barış Pınarı Harekatı başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, harekat ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, açıklamasında, "Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

ulusal.com.tr

#Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #suriye
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