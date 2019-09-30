Profesör Doktor Doğan Perinçek, "İlk defa tarafımdan (Perinçek AAPG 1991) tanımlanan Trakya Fay Sistemi son Marmara Depremi ile tetiklendi mi? Küçük boyutlarda olsalar da Avcılar Çatalca Saray arasında olan 25 adet deprem (KIRMIZI) bu düşünceyi doğruluyor." ifadelerini kullandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.



Doğan Perinçek, şunları belirtti:



"İlk defa tarafımdan (Perinçek AAPG 1991) tanımlanan Trakya Fay Sistemi son Marmara Depremi ile tetiklendi mi?



KRİTİK AYRINTIYI AÇIKLADI



Küçük boyutlarda olsalar da Avcılar Çatalca Saray arasında olan 25 adet deprem (KIRMIZI) bu düşünceyi doğruluyor.



26 Eylül de olan 5.9 büyüklükteki depremden sonra olan artçıların bir kısmı Avcılar Çatalca Saray hattında oluştu. Bu hatta olan depremlerin sayısı ana fay (EFLATUN) olduğu belirtilen fay üzerinde olanlarla hemen hemen aynı sayıda.



Trakya Fay Sisteminin güney kolunda olan artçı sayısı 4 tane olsa da bunlar bir hat (KESİKLİ KIRMIZI) üzerinde dizilmiş durumdalar.



Meslektaşlarımız tarafından ters fay karakteri gösterdiği belirtilen deprem demetinin (SARI) genel doğrultusu ise Trakya Fay Sistemi ile aynı."



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