Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: Seçil öğretmenler, Türkiyemizin göz bebekleridir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın hedef gösterdiği öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey ile ilgili paylaşım yaptı.

Doğu Perinçek, şunları belirtti:

"Seçil Öğretmenler Türkiyemizin göz bebekleridir.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, vatan aşığı nesilleri onlar yetiştiriyorlar.

Bölücü terör örgütünün tehditleri boşunadır.

Millet öğretmenlerinin yanındadır.

#SeçilÖğretmen yalnız değildir!"

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