Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: Seçil öğretmenler, Türkiyemizin göz bebekleridir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın hedef gösterdiği öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey ile ilgili paylaşım yaptı. Perinçek, "Seçil Öğretmenler Türkiyemizin göz bebekleridir" dedi
GÜNDEM 02.11.2019, 17:24 02.11.2019, 17:40
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın hedef gösterdiği öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey ile ilgili paylaşım yaptı.
Doğu Perinçek, şunları belirtti:
"Seçil Öğretmenler Türkiyemizin göz bebekleridir.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, vatan aşığı nesilleri onlar yetiştiriyorlar.
Bölücü terör örgütünün tehditleri boşunadır.
Millet öğretmenlerinin yanındadır.
#SeçilÖğretmen yalnız değildir!"
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