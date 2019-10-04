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Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem (04 Ekim 2019 Muğla son depremler)

Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem (04 Ekim 2019 Muğla son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde  (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprem #muğla
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