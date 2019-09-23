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Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 29 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilerine göre saat 10:09'da Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 29 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #ege #muğla
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