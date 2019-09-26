İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.
İmamoğlu, henüz hiç can kaybı haberi almadıklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu, birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespit edildiğini belirtti.
İmamoğlu, "Biri Eyüp'te diğeri Bağcılar'da iki binanın yıkıldığı asılsız." dedi.
İBB Başkanı, "Biri Avcılar'da diğeri Sarıyer'de iki minare yıkıldı." bilgisini paylaştı.
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz hiç can kaybı haberi almadıklarını söyledi. mamoğlu, birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespit edildiğini belirtti. İmamoğlu, "Biri Eyüp'te diğeri Bağcılar'da iki binanın yıkıldığı asılsız." dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.