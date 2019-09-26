İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz hiç can kaybı haberi almadıklarını söyledi. mamoğlu, birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespit edildiğini belirtti. İmamoğlu, "Biri Eyüp'te diğeri Bağcılar'da iki binanın yıkıldığı asılsız." dedi

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