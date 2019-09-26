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Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz hiç can kaybı haberi almadıklarını söyledi. mamoğlu, birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespit edildiğini belirtti. İmamoğlu, "Biri Eyüp'te diğeri Bağcılar'da iki binanın yıkıldığı asılsız." dedi

Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

İmamoğlu, henüz hiç can kaybı haberi almadıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, birkaç cami ve diğer yapıda hasar tespit edildiğini belirtti.

İmamoğlu, "Biri Eyüp'te diğeri Bağcılar'da iki binanın yıkıldığı asılsız." dedi.

İBB Başkanı, "Biri Avcılar'da diğeri Sarıyer'de iki minare yıkıldı." bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ekrem imamoğlu
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