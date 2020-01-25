Son dakika haberleri... Elazığ'da deprem (25 Ocak 2020 Kandilli- AFAD son depremler)

Elazığ'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 19:30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 19:44'te ise 4.4 büyüklüğünde bnir artçı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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