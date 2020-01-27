Son dakika haberleri... Elazığ Sivrice'de bir deprem daha (27 Ocak 2020 Kandilli- AFAD son depremler)
Elazığ Sivrice'de saat 19:12'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı
GÜNDEM 27.01.2020, 19:17 27.01.2020, 19:24
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ Sivrice'de saat 19:12'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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