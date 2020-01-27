Son dakika haberleri... Elazığ Sivrice'de bir deprem daha (27 Ocak 2020 Kandilli- AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ Sivrice'de saat 19:12'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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