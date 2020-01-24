Son dakika haberleri... Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda il sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var." dedi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 118 olduğu belirtildi.



Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, Elazığ'da 403, Malatya'da 148, Diyarbakır'da 13, Adıyaman'da 11, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 33 olmak üzere 651 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Enkazdan 4 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken iki katlı evin enkazından da 2 kişi kurtarıldı.

60 artçı deprem kaydedildi

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu depremden sonra, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 60 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

Kurum ve kuruluşlar harekete geçti

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri süratle bölgeye yönlendirildi.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Soylu ve Kurum, Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Bakan Soylu: Kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kriz merkezinde yaptığı açıklamada, depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.

"Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

"Malatya'da tüm kamu misafirhaneleri vatandaşların hizmetine açıldı"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı." dedi.

"Sosyal medyadan vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacak"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

"Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." dedi.

"İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek"

İçişleri Bakanı Soylu, "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." dedi.

Elazığ Valisi Kaldırım

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Elazığ'da maalesef vefat eden 3 vatandaşımız var, göçük altında kalan. 225 yaralımız var. 2'si ağır yaralımız var şu anda hastanelere intikal eden." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı binadan 2 yaralının çıkarıldığını, buradaki arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Şu anda elektrik yönünden bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Kaldırım, "Malum Keban Barajı'mız var, o açıdan sıkıntımız yok. Doğal gaz yönünden sıkıntımız yok. Hasar gören veya yıkılmış binalarda doğal gaz bağlantısını kestik. Bir binada yangın var, o da kontrol altına alındı belediye ekiplerimiz tarafından." dedi.

Malatya Valisi Baruş

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ise ilçe merkezinde 2 binanın yıkıldığını, can kaybının bulunmadığını aktararak, "Yıkılan binalarda çok şükür bir can kaybımız yok, 3-4 yaralımız var." diye konuştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor." ifadesini kullandı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok

AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmesin

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Şentop'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.

Emine Erdoğan'dan geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadesini kullandı.

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Aksa Doğalgaz'dan açıklama

Aksa Doğalgaz, Elazığ ve hizmet bölgesi içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde gaz akışında bir sorun yaşanmadığını, abonelerine sundukları gaz arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.