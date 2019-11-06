Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan önemli adım
Emeklilikte Yaşa Takılanlar konfederasyon kurma kararı aldı. Kocaeli'de bir araya gelen dernek yöneticileri EYT mağdurlarını tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.
Bölgesel federasyon kuracaklar. Ülke çapında örgütlenecekler.
Yaş engeli nedeniyle emekli olamayanlar geçen günlerde Kocaeli'de bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer kentlerden gelen dernek yöneticileri toplandı. Hedef, dernekleri tek bir çatı altında birleştirmekti.
Yöneticiler, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın çağrısı ile buluştu. 12 derneğin oy birliği ile aldığı karara göre üç bölgesel federasyon kurulacak.
1999'da getirilen yasal düzenlemenin ardından yaklaşık 4 milyon emeklilik mağduru olduğu tahmin ediliyor. Yıllardır haklarını geri almak için mücadele eden EYT'liler ise bölgesel federasyonların ardından konfederasyon kurmayı hedefliyor.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERAMAN: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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