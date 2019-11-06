Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan önemli adım

Bölgesel federasyon kuracaklar. Ülke çapında örgütlenecekler.

Yaş engeli nedeniyle emekli olamayanlar geçen günlerde Kocaeli'de bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer kentlerden gelen dernek yöneticileri toplandı. Hedef, dernekleri tek bir çatı altında birleştirmekti.

Yöneticiler, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın çağrısı ile buluştu. 12 derneğin oy birliği ile aldığı karara göre üç bölgesel federasyon kurulacak.

1999'da getirilen yasal düzenlemenin ardından yaklaşık 4 milyon emeklilik mağduru olduğu tahmin ediliyor. Yıllardır haklarını geri almak için mücadele eden EYT'liler ise bölgesel federasyonların ardından konfederasyon kurmayı hedefliyor.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: TANSEV KARA

ulusal.com.tr