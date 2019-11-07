Son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden önemli açıklama: Bir bir eksiliyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün büyük bir etiket etkinliği yapılacak.

Etkinlik için EYT Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

7 Kasım PERŞEMBE 21:00

Her gün açlık ve yoksulluk içinde yitip giden hayatlara tanıklık ediyoruz.

Bir bir eksiliyoruz.

EYT işsiz, çaresiz.

EYT geçim mücadelesi veriyor.

Bu akşam hep birlikte YAŞAM HAKKIMIZ için 10 dakika KARANLIK diyeceğiz."

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