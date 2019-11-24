Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti ve MHP ile ilgili bulunulan talebe değinildi.

Ayrıca, açıklamada EYT'lilerin CHP grup toplantısına katılacağının altı çizildi.

İşte EYT Derneği'nin o açıklaması:

"Emekli̇li̇kte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği̇ olarak, geçtiği̇mi̇z hafta i̇çeri̇si̇nde, Cumhur İttifakının ortakları olan Adalet ve Kalkınma Parti̇si̇ ve Mi̇lli̇yetçi̇ Hareket Partisi̇ni̇n grup toplantılarına, tüm dernek yönetim ve i̇l temsi̇lci̇li̇kleri̇mi̇z olarak katılma talebi̇mi̇ze olumlu dönülmedi̇.

26 Kasım Salı günü Cumhuri̇yet Halk Partisi̇ni̇n grup toplantısına, 15 dernek yönetimi̇ ve i̇l temsi̇lci̇leri̇mi̇zle bi̇rli̇kte katılarak, EYT sorununun çözümü noktasında si̇yasi̇ bi̇r arayış i̇çeri̇si̇ne gi̇receği̇z.

Önümüzdeki̇ haftalarda, Cumhur İttifakını oluşturan parti ve di̇ğer si̇yasi̇ partilerle i̇rtibatta olarak, sorunun mağdur kesi̇mi̇ olarak çözüm i̇çi̇n si̇yasi̇lerle i̇letişi̇m i̇çeri̇si̇nde olunacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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