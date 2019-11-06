Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere dev destek

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, her gün saat 20.30'da ışıklarını açıp kapatacak.

EYT'lilerin bu eylemine dev bir destek geldi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası da EYT'lilerin bu çalışmasına destek verdiğini açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"#EYT Madurları için hep birlikte bir şey yapacağız...

6 Kasım Çarşamba gününden başlayarak hergün saat 20:30’da ışıklarımızı 10 dak. açıp kapatacağız...

Aydınlık için 10 dak. karanlık...

#EYTyiEmekliEdinOyalamayin

#Eytİcin10DakikaKaranlık"

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