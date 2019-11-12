Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası ile ilgili son dakika açıklaması! Belki bu şekilde çıkabilir

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, TV EM'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ali Duman, "EYT yasası Meclis'ten ne zaman çıkar?" sorusunu yanıtladı.

Duman, şunları söyledi:

"ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ VAR

EYT yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yıldan beri var. Bir yıldan fazla zaman oldu. 1 Ekim 2018'de Meclis açıldığında bununla alakalı yaz döneminde de yasalar hazırlanıp verilmişti. 2018'in ekim ve kasım ayı arasında özellikle çok sayıda bununla alakalı yasa teklifi var. Bir yılı aşkın zamandır bu yasa çıkar mı çıkmaz mı acaba durum ne olacak, tabi ki burada hükümet kanadının etkisi çok önemli çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay oyunu verebilecek kişi yani kuruluş olarak o kanat var orada. Meclis'teki yasa teklifini incelediğimizde de hükümet tarafı parti dışındaki bütün partilerin bir yasa teklifi olduğunu görebiliyoruz.

BELKİ DEĞİŞTİRİLEREK ÇIKACAĞI SÖZ KONUSU OLABİLİR

Burada hükümetin bakış açısı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Maliye Bakanı, sayın Sosyal Güvenlik Bakanı, bu konu ile alakası olan ilgili birimlerin yaptığı açıklamalara baktığımızda da bu yasanın böyle çok belki değiştirilerek çıkacağı söz konusu olabilir. Onu söylemek istemiştim. Yasanın içeriklerine baktığımızda üç farklı model görüyoruz. Yani mevcut yasa teklifleri şu an bu modeller halinde ama bu saatten sonra verilecek yasa teklifi, bilhassa hükümet kanadından gelecek bir yasa teklifi o zaman sürecin nereye evrildiğini daha net belirleyecek."

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