Son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yapmıştı.

Erdoğan’ın açıklamasına EYT’lilerden yanıt geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından sosyal medyada önemli bir açıklama yapıldı.

EYT Derneği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“TAG ETKİNLİĞİ

16 Kasım CUMARTESİ 21:00

EYT; ERKEN EMEKLİLİK değildir..

EYT; YÜK değildir.

EYT; KAZANILMIŞ ANAYASAL HAKTIR..

ANAYASAL hakkımızın iadesi için baş koyduk biz bu mücadeleye...

Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez...”