SON DAKİKA HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeler sonrası Özgür Erdursun'dan önemli EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son durum değerlendirmesi yaptı.

Erdursun, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Naci Ağbal bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'emeklilikte yaşa takılanlar 2020 bütçesinde yer almıyor'. Şunu çok net bir şekilde size söyleyeyim. Ülkemizde bütçeler hazırlanırken bu bütçelere uyulmaz. Bütçelerin kalemleri tek tek yazılsa dahil bu bütçe kalemleri her zaman aşar. Bütçede olmayanlar, bütçeye konulabilir. Açıklamalar yapılırken biraz ürkek bir açıklama yapıldı. Yani EYT'lilerle ilgili soruya verilen cevap, net bir cevap değildi. Çünkü, karar verici kendileri değil. Kim olursa olsun EYT ile ilgili kim ne söylerse söylesin ben bunun hiçbir anlam geçerliliği olmadığını biliyorum. Bu konuda tek söz sahibi olan kişi, sayın Cumhurbaşkanıdır."

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