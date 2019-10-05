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Son dakika haberleri! Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız sözkonusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir" dedi

Son dakika haberleri! Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz.

Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır.

AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur.

Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok.

Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz.

Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.

Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız.

Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız sözkonusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #ak parti
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