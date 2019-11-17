Son dakika haberleri! Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da dört Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası açılışında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna değindi.

Erdoğan, EYT ile ilgili şunları söyledi:

"Geçmişte SSK'yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir.

Tutturmuş bir EYP? Erken emeklilik... İskandinav ülkelerinin hepsi, bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar, maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.

Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın.

Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücrete alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işte işsizliğe ne yazık ki öncü olacak.

Sosyal güvenlilik sistemimizin çökmesinin istemeleri zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap, kötü bir hesaptır, şer bir hesaptır, zararlı bir hesaptır. Biz, bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da.

Arkadaşlarına söylüyorum, benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum, seçim kaybetsek de yokum."

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