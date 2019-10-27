Son dakika haberleri... Ersin Tatar'dan eleştirilere yanıt

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatar, "KKTC’de yapılacak önemli işlerim vardı da, bırakıp Hatay’a festivale gittim', havasının yaratılması çok yanlıştır." dedi.

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, sadece Ankara ile sınırlı, değildir.." diyen Tatar, "Bizim en büyük gücümüz de, elbette ki Anadolu’da Kıbrıs Türkü’nü seven ve bağrına basan kardeşlerimizdir.." ifadelerini kullandı.

Tatar'ın açıklaması şöyle;

Bugün Hatay ziyaretimle ile ilgili bazı yorumları hayretle okumuş bulunuyorum.

KKTC’de yapılacak önemli işlerim vardı da, bırakıp Hatay’a festivale gittim', havasının yaratılması çok yanlıştır.

Ne zaman nereye gideceğimin planlamasını çok önceden yaparım ve sorumluluğu benimdir.

Kaldı ki, takdir edilmesi gerektiği üzere, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, sadece Ankara ile sınırlı, değildir..

Bizim en büyük gücümüz de, elbette ki Anadolu’da Kıbrıs Türkü’nü seven ve bağrına basan kardeşlerimizdir..

Nitekim; gittiğim her yerde gördüğüm büyük ilgi ve teveccüh de, bunun en büyük kanıtıdır..

Ayrıca, ben yıllardır her fırsatta Anadolu’ya çeşitli ziyaretlerde bulundum ve şimdi de Başbakan olarak bunu yapmaya devam ediyorum..*

Önce Anamur’da KKTC’ye gelen suyun, Torosların eteğindeki Alaköprü barajından nasıl aktarıldığını inceledim..

Sonrasında, önceden kararlaştırılmış bir davete icabet etmek üzere bu hafta sonu eşim ile birlikte Hatay’ı a gittim..

TBMM’den 20 milletvekilinin de katıldığı, Altınözü zeytin festivaline katıldım, pek çok devlet ve bölge ileri geleni ile, Kıbrıs meselesindeki gelişmeleri değerlendirme fırsatını buldum..



- [ ] Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Belen ve Payas’ta halktan KKTC Başbakanı olarak, büyük ilgi ve sevgi gördüm, ayrıca halkımız için, pek çok güzel sözler de duydum..

Dolayısı ile, konuya bu açıdan bakılması daha doğru olur diye düşünmekteyim.