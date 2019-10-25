Son dakika haberleri... Fethiye'de deprem (25 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Dalaman son depremler)
Muğla Fethiye açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin Dalaman ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu
GÜNDEM 25.10.2019, 00:41 25.10.2019, 00:44
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de (Fethiye açıkları) 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN Tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN Tıklayınız
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P