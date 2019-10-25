Son dakika haberleri... Fethiye'de deprem (25 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD Dalaman son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de (Fethiye açıkları) 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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