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Son dakika haberleri: FETÖ soruşturmasında 119 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün kapatılan özel okullarında çalıştığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 119 kişi halkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika haberleri: FETÖ soruşturmasında 119 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün kapatılan özel okullarında çalıştığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 119 kişi halkında gözaltı kararı verdi.

 

Etiketler; #son dakika #fetö #soruşturma #gözaltı kararı
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