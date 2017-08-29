Canlı yayın.. Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni
Canlı yayın.. Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni
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Son dakika haberleri: Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni

Beşiktaş'ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, defnedileceği Çengelköy Mezarlığı'nda hazırlıklar başladı

Son dakika haberleri: Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni

VATAN Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Cenaze için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı. Cami avlusunda bitkin halde bekledi. Yakınları görüntü alınmaması için önünde perde oluşturdu. 

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, "10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı" diye konuştu. 


Vatan Şaşmaz'ın 4 aylık hamile eşi Yasemin Adalı, cenaze namazının kılınacağı camiye geldi.  (Fotoğraf: Hürriyet/İsmail BAYRAK)




Vatan Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız.


 

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