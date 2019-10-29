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Son dakika haberleri! Frank Hoogerbeets'ten Türkiye ve deprem açıklaması

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, "Hatırlamak: Türk medyasındaki 'Mart Öngörüm' ile ilgili yanlış haberler DHA (Demirören Haber Ajansı) dan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı

GÜNDEM 29.10.2019, 13:33 29.10.2019, 13:37
Son dakika haberleri! Frank Hoogerbeets'ten Türkiye ve deprem açıklaması

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Mart ayı öngörüsü ile ilgili Türkiye'de yayımlanan haberlere dair açıklama yaptı.

Hoogerbeets, Mart öngörüsüne dair haberlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Bütün medyanın o haberleri servis ettiğini ifade eden Hoogerbeets, medyanın haberleri kontrol etmediğini öne sürdü.

Frank Hoogerbeets, şunları belirtti:

"Hatırlamak: Türk medyasındaki 'Mart Öngörüm' ile ilgili yanlış haberler DHA (Demirören Haber Ajansı) dan kaynaklanıyor. 

Bütün medyaya onlar servis etti, medya ise bunu kontrol etmedi, yazık."

ulusal.com.tr

#Frank Hoogerbeets #türkiye #deprem #Demirören Haber Ajansı #dha
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