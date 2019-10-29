Son dakika haberleri! Frank Hoogerbeets'ten Türkiye ve deprem açıklaması
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, "Hatırlamak: Türk medyasındaki 'Mart Öngörüm' ile ilgili yanlış haberler DHA (Demirören Haber Ajansı) dan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı
GÜNDEM 29.10.2019, 13:33 29.10.2019, 13:37
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Mart ayı öngörüsü ile ilgili Türkiye'de yayımlanan haberlere dair açıklama yaptı.
Hoogerbeets, Mart öngörüsüne dair haberlerin yanlış olduğunu ifade etti.
Bütün medyanın o haberleri servis ettiğini ifade eden Hoogerbeets, medyanın haberleri kontrol etmediğini öne sürdü.
Frank Hoogerbeets, şunları belirtti:
"Hatırlamak: Türk medyasındaki 'Mart Öngörüm' ile ilgili yanlış haberler DHA (Demirören Haber Ajansı) dan kaynaklanıyor.
Bütün medyaya onlar servis etti, medya ise bunu kontrol etmedi, yazık."
ulusal.com.tr
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