Son dakika haberleri! Gözler Fırat'ın doğusuna! 2 ABD helikopteri sınırdan havalandı

Gözlerin Fırat'ın doğusuna çevrildiği sıralarda Amerikan ordusuna ait 2 helikopter, Türkiye sınırlarına gelerek Şanlıurfa Akçakale İl Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Türkiye tarafına geçen helikopterler ile askerler, bir süre kalıp geri sınırın Suriye tarafına geçti

GÜNDEM 08.10.2019, 15:05 08.10.2019, 15:12
Son dakika haberleri! Gözler Fırat'ın doğusuna! 2 ABD helikopteri sınırdan havalandı

Gözlerin Fırat'ın doğusuna çevrildiği sıralarda 2 ABD helikopteri sınırdan havalandı.

Edinilen bilgilere göre Amerikan ordusuna ait 2 helikopter, Türkiye sınırlarına gelerek Şanlıurfa Akçakale İl Jandarma Komutanlığına iniş yaptı.

Türkiye tarafına geçen helikopterler ile askerler, bir süre kalıp geri sınırın Suriye tarafına geçti.

Sınır hattının diğer bölgelerinde hareketlilik ve sevkiyat sürüyor.

Son olarak bugün 5 otobüs sınır bölgesine geldi. O otobüslerin içinde özel birlikler askerleri yer alıyordu.

ulusal.com.tr

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