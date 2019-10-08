Son dakika haberleri! Gözler Fırat'ın doğusuna! 2 ABD helikopteri sınırdan havalandı
Gözlerin Fırat'ın doğusuna çevrildiği sıralarda Amerikan ordusuna ait 2 helikopter, Türkiye sınırlarına gelerek Şanlıurfa Akçakale İl Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Türkiye tarafına geçen helikopterler ile askerler, bir süre kalıp geri sınırın Suriye tarafına geçti
GÜNDEM 08.10.2019, 15:05 08.10.2019, 15:12
Gözlerin Fırat'ın doğusuna çevrildiği sıralarda 2 ABD helikopteri sınırdan havalandı.
Edinilen bilgilere göre Amerikan ordusuna ait 2 helikopter, Türkiye sınırlarına gelerek Şanlıurfa Akçakale İl Jandarma Komutanlığına iniş yaptı.
Türkiye tarafına geçen helikopterler ile askerler, bir süre kalıp geri sınırın Suriye tarafına geçti.
Sınır hattının diğer bölgelerinde hareketlilik ve sevkiyat sürüyor.
Son olarak bugün 5 otobüs sınır bölgesine geldi. O otobüslerin içinde özel birlikler askerleri yer alıyordu.
ulusal.com.tr
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